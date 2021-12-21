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Орловскую агрофирму оштрафовали за колбаски с антибиотиком

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В Орловской области Россельхознадзор оштрафовал АО «Агрофирма Мценская» за производство колбасок с антибиотиками. Это обнаружилось в ноябре, когда специалисты регионального управления ведомства произвели отбор проб продукции.

Во время лабораторных исследований выяснилось, что в «колбасках шашлычных полукопченых» содержится антибиотик спирамицин.

При норме его наличие в продуктах не допускается. Таким образом, фирма нарушила требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», которые действуют на территории ЕАЭС.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Остатки товара изъяли и утилизировали, пишет ИА InfoOrel.ru.

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