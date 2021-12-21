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Пожар в казарме на территории воинской части в Новой Москве потушили

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Возгорание в казарме на территории воинской части в поселке Мосрентген потушено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 21 декабря.

«В 16:41 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

Ранее в этот день источник в экстренных службах сообщил, что в воинской части в Проектируемом проезде № 139 в пос. Мосрентген произошел пожар на площади 120 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва».

Возгорание возникло между седьмым и восьмым этажами в лифтовой шахте. Военнослужащих эвакуировали из здания, пишет сайт kp.ru.

Пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день произошло крупное возгорание в гипермаркете в Томске. Из-за пожара обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал.

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что мужчина является сотрудником подрядной организации, который работал в торговом зале «Ленты».

Злоумышленник по имени Александр рассказал телеканалу «360», что «слышит голоса в голове» и что они его «пытают».

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