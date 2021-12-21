Немецкий пловец Флориан Велльброк победил на ЧМ на дистанции 1500 метров кролем

Немецкий пловец Флориан Велльброк победил на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 1500 м кролем, установив мировой рекорд. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает немецкое издание Sport-1.

21-летний спортсмен проплыл дистанцию за 14 минут 6,88 секунды. Таким образом, он побил рекорд пловца из Италии Грегорио Пальтриньери, преодолевшего ту же дистанцию в 2015 году за 14 минут 08,06 секунды.

Вторым в Абу-Даби финишировал тунисец Ахмед Аюб Хафнауи (+4,06). Тройку лидеров замкнул пловец из Украины Михаил Романчук (+4,59).



На этих соревнованиях ранее, 19 декабря, россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на короткой воде в заплыве на 50 м на спине, отмечает «Спорт-Экспресс». Спортсмен преодолел дистанцию за 22,66 секунды. Второй результат показали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора — 22,90 секунды. А еще один представитель России — Павел Самусенко стал четвертым.



Чемпионат мира в Абу-Даби проходит с 16 по 21 декабря.