Макрон и Путин провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 декабря провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», — говорится в сообщении.

Обсуждалось также урегулирование внутриукраинского конфликта и нежелание Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Помимо прочего, главы государств выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе. Отмечается, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.

Кроме того, Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today. Российский лидер выразил надежду на предоставление каналу таких же возможностей для работы без дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России.

Также президент России поздравил коллегу с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Ранее 21 декабря Евросоюз оценил предложения России по гарантиям безопасности. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, ЕС должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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