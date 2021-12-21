Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Авто
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Авто
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ

Макрон и Путин провели телефонные переговоры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 декабря провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», — говорится в сообщении.

Обсуждалось также урегулирование внутриукраинского конфликта и нежелание Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Помимо прочего, главы государств выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе. Отмечается, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.

Кроме того, Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today. Российский лидер выразил надежду на предоставление каналу таких же возможностей для работы без дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России.

Также президент России поздравил коллегу с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Ранее 21 декабря Евросоюз оценил предложения России по гарантиям безопасности. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, ЕС должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021