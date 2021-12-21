Экономист объяснил возможность повышения ставок по ипотеке в 2022 году

Вероятное повышение ставок по ипотеке в 2022 году объясняется несколькими факторами. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя слова генерального директора госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко, который не исключил рост ипотечных ставок на жилье в новостройках в следующем году с 9,2% до 10-10,2%.

По словам эксперта, с прогнозом Мутко трудно не согласиться, поскольку ипотека — вид кредита, который предоставляют банки, а любая ставка кредита ориентируется, прежде всего, на ключевую ставку Центробанка (ЦБ).

«Мы видим, что ЦБ повышает ключевую ставку, она сейчас уже 8,5%, плюс банковская маржа — 10% получается легко», — сказал он в беседе с порталом Lenta.Ru.

Также экономист отметил, что помимо ключевой ставки на размер ставки по ипотеке влияет спрос на жилую площадь, возросший из-за повышения инфляции. «При инфляции люди видят, что те средства, которые находятся у них на руках, можно сохранить во вложении их в недвижимость, и ипотечное кредитование предоставляет такую возможность — даже с не очень большими средствами можно приобщиться к этому процессу и стать владельцем своей жилплощади», — отметил экономист.

Торможение темпов ввода готового жилья на рынок вследствие дефицита рабочих рук и подорожания стройматериалов также толкают ипотечную ставку вверх, уточнил Беляев.

Ранее в этот же день Мутко рассказал, что, если Банк России продолжит повышать ключевую ставку, ставка по ипотеке на жилье в новостройках может вырасти в среднем до 10–10,2%, что в свою очередь может привести к снижению темпов выдачи кредитов на покупку жилья в РФ в 2022 году, передает RT. На сегодняшний день ставки составляют «где-то 9,2%», указал Мутко.

Глава «Дом.РФ» также предположил, что по итогам 2021 года российские банки заключат с заемщиками 1,9 млн договоров по ипотеке, в то время как в 2022-м их суммарное количество существенно снизится, сообщает телеканал «360». Таким образом, указал Мутко, цены на жилье в РФ в грядущем году «войдут в нормальный цикл».

17 декабря Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку — на 1 п.п., до 8,5%, передает НСН. Это стало максимумом с 2017 года.