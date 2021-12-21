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Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов

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Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов к 17:30 вторника, 21 декабря. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

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Основные затруднения сохраняются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Автомобили едут со средней скоростью — 22 км/ч, автобусы — 27 км/ч.

Отмечается, что в ближайшие часы движение будет также сильно затруднено.

Также в дептрансе заявили, что дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры в городе — устанавливается длинный зеленый для тех, кто выезжает из центра.

Кроме того, 23 экипажа дорожного патруля помогают регулировать движение на перекрёстках и разбирать ДТП.

«Сейчас время в пути на личных автомобилях увеличено. Если едете из центра при средней поездке в 20 км: с 17:30 до 18:30 — потратите +35% времени в пути (в среднем на 25 минут дольше), с 18:30 до 19:30 +45% (на 35 минут дольше)», — говорится в сообщении.

20 декабря в дептрансе завяли, что основная причина высокой загруженности — период предпраздничных поездок в торговые центры, строительные работы, из-за которых ограничено движение, и снегопад.

В тот же день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает волна холода. Синоптик пояснил, что в Московском регионе холод в течение недели будет сопровождаться ветром до 5–10 м/с, небольшим снегом и облачностью, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров, на 7–8 градусов.

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