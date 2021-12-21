МОЭК наградила лучшие компании – потребители теплоэнергии за 2021 год

Компания МОЭК, снабжающая Москву теплом и горячей водой, наградила дипломами лучшие компании – потребители теплоэнергии. Награждение прошло накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря. Сам конкурс проводится уже в третий раз.

Победителей выбирали по таким критериям, как отсутствие задолженности, соблюдение сроков оплаты, история партнерских отношений, степень внедрения электронного документооборота и использования онлайн-сервисов.

В номинации «Лучшая государственная управляющая компания» победу одержало ГБУ города Москвы «Жилищник Академического района» из Юго-Западного административного округа столицы.

Лучшим среди частных управляющих компаний признано ООО «МонАрх-Сервис», работающее в ЦАО, ЗАО, СЗАО. Среди товариществ собственников жилья (ТСЖ) лучшим в Москве стало «Корона-ЭЙР» из Западного административного округа.

Также наградой было отмечено ООО «Объединенные торговые центры регионов». Компания получила диплом в номинации «Лучшая коммерческая организация-потребитель ПАО «МОЭК»

«Эти компании — яркое подтверждение того, что работать в коммунальной сфере в интересах жителей, не нарушая закона и с высокой ответственностью перед партнером — вполне возможно. Важно, что многие потребители понимают, что своевременная оплата поставленных ресурсов играет большую роль в обеспечении надежной работы и развития всей столичной системы теплоснабжения», — подчеркнул директор филиала «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Андрей Дмитриевский.

Победители конкурса также получили сертификат на проведение тепловизионной диагностики одного из своих объектов с целью выявления потерь тепла и повышения энергоэффективности.

МОЭК также отметила и проблемы в сфере теплоснабжения, существующие в столице. Так, по данным МОЭК, совокупный долг только 100 самых злостных неплательщиков, входящих в антирейтинг компаний-должников за тепло и горячую воду, превышает 4,2 млрд рублей.

Среди упорных неплательщиков — управляющая организация ООО «Юнисервис», отвечающая за эксплуатацию около 40 объектов элитной недвижимости. Долг УК перед МОЭК на начало декабря превышает 230 млн рублей.

В этом году из-за хронических неплатежей эта управляющая компания неоднократно уведомлялась о введении ограничений поставки тепла и горячей воды в обслуживаемые ей апартаменты, а это крайняя мера воздействия на неплательщика. Только под угрозой отключения управленцы из «Юнисервиса» вносят платежи по отдельным объектам.

«Практика показывает, что собственники помещений в многоквартирных домах добросовестно оплачивают коммунальные услуги, однако управляющие компании зачастую не перечисляют собранные средства ресурсоснабжающим организациям. А это создает угрозу надежности и бесперебойности теплоснабжения и водоснабжения жителей домов, обслуживаемых данными УК», — подчеркнул Андрей Дмитриевский.