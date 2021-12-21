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Первый календарь на бесермянском языке выпустили в Удмуртии

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В Удмуртии тиражом в 100 экземпляров вышел первый календарь на бесермянском языке. В нем обозначены основные события и праздники бесермян.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на Дом дружбы народов, идея календаря появилась у активистов в ноябре. И уже через месяц хронограф с авторскими рисунками уже напечатали. Стоимость одного экземпляра уникального календаря — 500 рублей. Его может приобрести каждый желающий.

На картинах изображены обряды и традиции народа в определенных месяцах. Недели и месяцы названы по-бесермянски. Названия продуманы и опираются на знаковые моменты, приметы и традиции.

Картины к каждому месяцу нарисовала коренная бесермянка из Юкаменского района Людмила Бушемелева. Для этого она изучала различные материалы и статьи. Ей помогали волонтеры, а вдохновителем был народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги.

Бесермянское общество также выразило благодарность этнографу Елене Поповой за ее книги и возможность изучать, сохранять и помнить традиции народа.

Бесермяне являются малочисленным финно-угорским народом в России, проживающим на северо-западе Удмуртии. По переписи 2010 года численность народа составляет 2201 человек.

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