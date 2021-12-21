Журналисту МИЦ «Известия» вручили награду конкурса «Серебряная гаZета»

Журналисту МИЦ «Известия» Николаю Иванову 21 декабря вручили награду всероссийского конкурса деловой журналистики «Серебряная гаZета» за победу в номинации «Лучший телевизионный сюжет».

Для участия в конкурсе был отобран созданный для программы «Добров в эфире» репортаж Иванова «Суэцкий тромб» о севшем на мель контейнеровозе, который перекрыл движение и вызвал логистический кризис.

Всего в профессиональном конкурсе участвовали сотни заявок.

Конкурс деловой журналистики «Серебряная ГаZета» проходил в России с 12 апреля по 26 ноября 2021 года. Мероприятие призвано содействовать профессиональному росту и творческому развитию молодых талантов в сфере массовых коммуникаций. В конкурсе приняли участие молодые журналисты федеральных и региональных СМИ, а также интернет-блогеры, работающие в рамках финансово-экономической тематики.

В сентябре проекты МИЦ «Известия», РЕН ТВ и Пятого канала завоевали 10 наград на конкурсе «МедиаБренд-2021» в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна. Так, проект «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя» завоевал первое место в номинации «Лучшее оформление интернет-проекта».