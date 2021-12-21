Григорий Лепс высказался на тему свободы после развода
Певец Григорий Лепс 21 декабря высказался на тему свободы после завершения 20-летнего брака с Анной Шаплыковой.
«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — написал артист в Instagram.
Высказывание было опубликовано под фотографией Лепса, на которой он сидит в кресле.
В комментариях поклонники артиста поддержали его после расставания с супругой.
«Главное, не жалеть себя. Ведь никто не знает, может, пройдет время, и вы будете благодарны, что так получилось. После дождя всегда солнышко», — написал один из пользователей.
«Продолжать жить дальше, и быть счастливым», — посоветовал другой.
О разводе Лепса и Шаплыковой стало известно 20 декабря.
Лепс познакомился с Шаплыковой в 2000 году, этот брак стал для артиста вторым. У них родилось трое детей — две дочери и сын, также у певца есть взрослая дочь от первой жены.
10 декабря сообщалось, что Шаплыкова подала документы на развод.
Григорий Лепс — российский певец, музыкант, композитор. В 2011 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ.