Григорий Лепс высказался на тему свободы после развода

Певец Григорий Лепс 21 декабря высказался на тему свободы после завершения 20-летнего брака с Анной Шаплыковой.

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — написал артист в Instagram.

Высказывание было опубликовано под фотографией Лепса, на которой он сидит в кресле.

В комментариях поклонники артиста поддержали его после расставания с супругой.

«Главное, не жалеть себя. Ведь никто не знает, может, пройдет время, и вы будете благодарны, что так получилось. После дождя всегда солнышко», — написал один из пользователей.

«Продолжать жить дальше, и быть счастливым», — посоветовал другой.

О разводе Лепса и Шаплыковой стало известно 20 декабря.

Лепс познакомился с Шаплыковой в 2000 году, этот брак стал для артиста вторым. У них родилось трое детей — две дочери и сын, также у певца есть взрослая дочь от первой жены.

10 декабря сообщалось, что Шаплыкова подала документы на развод.

Григорий Лепс — российский певец, музыкант, композитор. В 2011 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ.