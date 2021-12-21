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Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Так, размер маткапитала будет пересматриваться ежегодно 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Отмечается, что до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала составит 483 881 рубль за первого ребенка, 639 431 рубль за второго и последующих детей.

Ранее размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции.

14 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ. Индексацию проведут по фактической инфляции.

24 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2024 году может составить 544 301 рубль, на второго — 719 274 рубля.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в 2022–2024 выделят почти 960 млрд рублей. Ежегодно выплаты будут получать 3 млн детей.

13 сентября в Минтруда рассказали «Известиям», что в 2022 году могут быть приняты поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут получать материнский капитал.

Вместе с тем подчеркивается, что право мужчины на господдержку по случаю рождения ребенка производно от права женщины и может быть реализовано, только если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

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