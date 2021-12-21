Врач рассказала о влиянии времени суток на результат тренировки

Врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина 21 декабря сообщила, что важно учитывать время суток при занятиях спортом. По ее словам, от этого зависит результат тренировки.

Так, кардиотренировки специалист советует проводить утром, таким образом человек запустит процесс жиросжигания на последующие часы.

«Преимущество кардиотренировок в утренние часы заключается в так называемом эффекте дожигания: калории сжигаются как во время нагрузок, так и после. Таким образом запускается процесс жиросжигания, который продолжается в течение дня», — сказала Сорокина в беседе с «АиФ».

Ранним вечером также полезно заниматься спортом, потому что «температура тела достигает максимума, обмен веществ ускоряется, а мышцы становятся более эластичными. Это делает упражнения эффективными, снижает риск растяжений или травм».

Специалист уточнила, что в середине дня человек на 5% сильнее, а вечером — выносливее. В связи с этим оптимальным временем для тренировки является период с 15:00 до 19:00.

«Если человека мучают те или иные проблемы со сном, то ему лучше отказаться от вечерних тренировок и не ходить на занятия после 19:00. Если нужно расслабить мышцы, стоит выбирать мягкие практики — йогу или растяжку. Они помогут добиться нужного эффекта», — добавила Сорокина.

Однако Сорокина подчеркнула, что не стоит отталкиваться лишь от общих рекомендаций. В данном вопросе лучше ориентироваться на свои биологические часы. У кого-то максимальная активность проявляется в утренние часы, а у кого-то — вечером.

21 июня сообщалось, что приседания со штангой, становая тяга и жим лежа считаются самыми травмоопасными упражнениями в фитнесе, их рекомендуется делать с партнером, который сможет подстраховать, если что-то пойдет не так.