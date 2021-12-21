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Врач рассказала о влиянии времени суток на результат тренировки

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Врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина 21 декабря сообщила, что важно учитывать время суток при занятиях спортом. По ее словам, от этого зависит результат тренировки.

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Так, кардиотренировки специалист советует проводить утром, таким образом человек запустит процесс жиросжигания на последующие часы.

«Преимущество кардиотренировок в утренние часы заключается в так называемом эффекте дожигания: калории сжигаются как во время нагрузок, так и после. Таким образом запускается процесс жиросжигания, который продолжается в течение дня», — сказала Сорокина в беседе с «АиФ».

Ранним вечером также полезно заниматься спортом, потому что «температура тела достигает максимума, обмен веществ ускоряется, а мышцы становятся более эластичными. Это делает упражнения эффективными, снижает риск растяжений или травм».

Специалист уточнила, что в середине дня человек на 5% сильнее, а вечером — выносливее. В связи с этим оптимальным временем для тренировки является период с 15:00 до 19:00.

«Если человека мучают те или иные проблемы со сном, то ему лучше отказаться от вечерних тренировок и не ходить на занятия после 19:00. Если нужно расслабить мышцы, стоит выбирать мягкие практики — йогу или растяжку. Они помогут добиться нужного эффекта», — добавила Сорокина.

Однако Сорокина подчеркнула, что не стоит отталкиваться лишь от общих рекомендаций. В данном вопросе лучше ориентироваться на свои биологические часы. У кого-то максимальная активность проявляется в утренние часы, а у кого-то — вечером.

21 июня сообщалось, что приседания со штангой, становая тяга и жим лежа считаются самыми травмоопасными упражнениями в фитнесе, их рекомендуется делать с партнером, который сможет подстраховать, если что-то пойдет не так.

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