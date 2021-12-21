Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в частном доме в Красноярском крае. После тушения обнаружены останки двух женщин.

Пожар произошел утром 21 декабря на улице Северной в Ачинске. К прибытию спасателей огонь охватил кровлю частного дома, общая площадь пожара составила 120 кв. м. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Пожарным удалось локализовать горение в течение часа, о ликвидации возгорания сообщили примерно через два часа. Специалисты устанавливают причины происшествия.

Ранее в этот день произошло крупное возгорание в гипермаркете в Томске. Огонь охватил площадь 3,5 тыс. кв. м, обрушена примерно треть здания. Пожар привел к взрывам пиротехники. По подозрению в поджоге задержан мужчина 1988 года рождения.