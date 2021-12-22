В ближайшее время ожидается объявление НХЛ и профсоюза игроков об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине. Вероятность того, что заокеанские спортсмены не выступят на Играх в Китае, связана с ростом выявленных случаев коронавируса в последнее время. Число игроков в ковид-протоколе превысило 100. 21 декабря НХЛ на официальном сайте опубликовала сообщение о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки COVID-19. Соревнования возобновятся в понедельник, 27 декабря.

Лига, как я понимаю, отстранилась от принятия решения, переложив ответственность на ассоциацию игроков, которым предстоит самим решить вопрос участия в Олимпийских играх. Уверен, что большинство хоккеистов, среди которых такие суперзвезды, как Александр Овечкин и Андрей Василевский, мечтают принять участие в Играх-2022, но сейчас решение зависит от профсоюза игроков.

В Северной Америке сейчас много отмененных матчей, до Рождества приостановлен сезон, что также накладывает дополнительный отпечаток. В случае поездки игроков в Пекин придется вставлять матчи в уже имеющийся календарь, заставлять играть чуть ли не каждый день и подвергать хоккеистов дополнительному риску получить травму. Можно и понять тех, кто отказывается ехать.

За океаном люди более трепетно относятся к своему здоровью, чем в России. Никому не хочется в случае положительного теста в Китае сидеть потом на карантине три-пять недель, пропуская матчи регулярного чемпионата и думая, сможет ли страховка покрыть все связанные с этим издержки. Повторюсь, уверен, что большинство игроков горят желанием поехать на Олимпиаду, но смогут ли они убедить профсоюз в правильности такого решения — большой вопрос.

Потеряют ли игры в зрелищности? В первую очередь снизится качество хоккея. Уровень будет ниже, чем на чемпионате мира, на который приезжают игроки из не попавших в плей-офф или вылетевших на ранней стадии клубов НХЛ. Всем нравится и все хотят увидеть, как играют суперзвезды, а получится, что мы увидим примерно те составы, которые только что выступали на Кубке Первого канала. Конечно, Олимпиада — это статус, и быть олимпийским чемпионом очень почетно, но сборные, составленные из хоккеистов, играющих в Европе, не смогут показать того зрелища, который все хотят увидеть.

У сборной России в таком случае такие же шансы, как и четыре года назад в Корее, когда наша команда была однозначным фаворитом. Честно говоря, для России отказ игроков НХЛ ехать в Китай с какой-то стороны можно рассматривать как плюс. При прежних раскладах наша сборная не считалась претендентом на золотые медали, а теперь некоторые представители КХЛ имеют вполне осязаемые шансы стать двукратными олимпийскими чемпионами, о чем все хоккеисты мира только лишь мечтают.

Были разговоры, что в случае отказа заокеанских игроков ехать в Китай лига во время олимпийской паузы организует свой турнир сборных c участием звезд. Думаю, что это не более чем слухи. Как будет выглядеть этот турнир? Как последний Кубок Канады, который не очень себя оправдал? Тогда встает вопрос о статусности олимпийского хоккейного турнира, который будет идти параллельно. Логичнее будет во время паузы провести отмененные матчи, чтобы не нарушать целостность календаря, но и с этим возникнут вопросы, потому что многие арены используются не только для хоккейных матчей и свободные даты уже давно заняты концертами, шоу и другими мероприятиями.

Автор — ​бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда»

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