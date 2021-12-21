Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Авто
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Авто
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ

Кадастр парниковых газов создали в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртии сформировали региональный реестр парниковых газов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета Удмуртии.

По его словам, каждый год в республике проводится инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов. Выбросы составили 57% от уровня 1990 года. Более трети выбросов компенсируют леса.

Бречалов рассчитывает, что проведенная инвентаризация поможет сократить выбросы парниковых газов до 2030 года до 70% относительно 1990 года.

В следующем году власти республики планируют провести оценку парниковых рисков, которые характерны для Удмуртии. Эти данные лягут в основу для формирования проекта плана адаптации к изменению климата, пишет udm-info.ru.

14 декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать об оборотных штрафах и дивидендных ограничениях для предприятий, нарушающих экологические требования.

Сейчас за нарушения экологических требований для юридических лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, за повторное правонарушение — до 500 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021