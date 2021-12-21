Кадастр парниковых газов создали в Удмуртии

В Удмуртии сформировали региональный реестр парниковых газов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета Удмуртии.

По его словам, каждый год в республике проводится инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов. Выбросы составили 57% от уровня 1990 года. Более трети выбросов компенсируют леса.

Бречалов рассчитывает, что проведенная инвентаризация поможет сократить выбросы парниковых газов до 2030 года до 70% относительно 1990 года.

В следующем году власти республики планируют провести оценку парниковых рисков, которые характерны для Удмуртии. Эти данные лягут в основу для формирования проекта плана адаптации к изменению климата, пишет udm-info.ru.

14 декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать об оборотных штрафах и дивидендных ограничениях для предприятий, нарушающих экологические требования.

Сейчас за нарушения экологических требований для юридических лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, за повторное правонарушение — до 500 тыс. рублей.