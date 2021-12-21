ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей

Госдума в I чтении одобрила законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Об этом стало известно во вторник, 21 декабря.

«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Проект закона был внесен в ГД 17 декабря. Им предлагается установить для лихачей наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишения права занимать определенную должность на срок до трех лет.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность в случае нарушения правил дорожного движения, таких как превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч, на величину более 80 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Законопроект подготовлен представителями четырех думских фракций: Владимиром Васильевым, Алексеем Ткачевым, Дмитрием Вяткиным и Ириной Панькиной от «Единой России», Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от «Справедливой России — За правду» и Владиславом Даванковым от «Новых людей».

«Статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей», — добавили в пресс-службе Госдумы.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».