Житель Оренбурга поверил мошенникам и лишился 166 тыс. рублей

В Оренбурге полиция расследует дело о похищении у местного жителя 166 тыс. рублей. Установлено, что мошенники напугали мужчину тем, что кто-то хочет поменять номер телефона, привязанный к его банковской карте. Он подобных операций не проводил, поэтому последовал инструкциям от лжесотрудников банка для «отмены операции».

Он передавал мошенникам все коды и сообщения, приходившие ему на телефон. После он самостоятельно позвонил в банк и узнал, что с его карты исчезло 166 тыс. рублей. Тогда потерпевший пошел в полицию, пишет 56orb.ru. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы по статье УК РФ «Кража».

Напомним, полиция проводит проверку по пяти фактам мошенничества в Псковской области. В общей сложности потерпевшие лишились 2,5 млн рублей. По данным правоохранительных органов, пострадали жители Пскова, Великих Лук, Острова и Струг Красных. Некоторые злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали перевести деньги на безопасный счет. Другие обманом получили средства под видом операций купли-продажи товаров.