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В Госдепе пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине

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США продолжают оказывать оборонительную военную помощь Киеву и не собираются ее останавливать. Об этом во вторник, 21 декабря, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга.

«Мы продолжаем поставлять оборонительную военную помощь Украине, на прошлой неделе была поставка», — сказала она.

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По ее словам, в США постоянно анализируют объем дополнительной помощи Украине.

«И мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы», — подчеркнула Донфрид, передает «РИА Новости».

Накануне, 20 декабря, на Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун». Как сказал контр-адмирал Алексей Неижпапа, первый дивизион ракетного комплекса берегового базирования «Нептун» Украина собирается принять на вооружение уже весной 2022 года.

При этом он добавил, что часть техники для берегового комплекса «Нептун» уже закуплена и первая батарея этих ракет изготовлена.

18 декабря Украина пожаловалась Западу на отсутствие наступательного оружия. Как уточнил министр обороны страны Алексей Резников, Украина хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он также заявил, что против России надо ввести экономические и политические санкции.

17 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, они транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Из них, в частности, следует то, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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