Более 30 детей пострадали в Петербурге при катании на тюбингах

В Санкт-Петербурге с начала зимы боле 30 детей пострадали при катании на «ватрушках», санках, коньках и лыжах. Двое пострадавших были прооперированы.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе Детской городской больницы № 2 св. Марии Магдалины, в основном фиксируются переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

В середине декабря в подмосковном Королеве пятилетняя девочка попала под электричку, катаясь на «ватрушке». По предварительным данным, накануне ребенок катался с родителями с горки на тюбинге. Неожиданно он наехал на бугор и изменил направление в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей.