Пункты обогрева подготовили в Иркутской области из-за морозов

Мобильные пункты обогрева подготовили в Иркутской области на случай чрезвычайных ситуаций для спасения людей. Они будут задействованы при ограничении движения из-за неблагоприятных погодных условий или ДТП.

Температура воздуха в регионе падает до –45…–50 градусов в северных и верхнеленских районах. Спасатели осуществляют круглосуточный контроль за потенциально опасными участками дорог. На территории Приангарья находятся 77 стационарных пунктов обогрева, а также стационарные и мобильные пункты заправки. На участках трасс, где нет поблизости кафе и заправок, при сильных морозах, гололедице и снежных заносах будет применяться мобильный пункт обогрева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В состав мобильного пункта входят палатки с печками и электрогенераторами, а также полевая кухня. В МЧС отмечают, что граждане, попавшие в беду из-за неблагоприятных условий, смогут рассчитывать на оперативную помощь спасателей.

Водителей просят учитывать прогноза при планировании поездок на дальние расстояния.