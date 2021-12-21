Разрушающийся сельский мост начнут ремонтировать в Карелии

Жители карельского села Деревянное несколько лет ждали капитального ремонта моста на центральной улице. На портале государственных закупок появилось извещение об аукционе на подбор подрядчика, которому предстоит за сумму почти 78 млн рублей сделать работы к 15 ноября 2023 года.

Люди опасаются разрушения моста, поскольку по нему проходят большегрузы. Как отмечает ИА «Карелinform», ремонт моста был запланирован на 2021 год. За прошедший период составлялась проектная документация, которая еще проходила экспертизу.

В Петрозаводске с начала года отремонтировали 24 улицы из запланированных 29. Оставшиеся объекты планируют привести в порядок до конца декабря. В течение сезона реализован двухлетний контракт, который должен был завершиться лишь в 2022 году. Таким образом, город сможет надеяться на дополнительное финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».