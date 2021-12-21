Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Авто
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Авто
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Сюжет:

Польский военный умер на границе с Белоруссией из-за алкоголя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границе с Белоруссией умер польский военнослужащий. Причиной его смерти стал алкоголь. Об этом 21 декабря сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек.

По его словам, генпрокуратура Польши в настоящее время проводит расследование по факту смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря, расположенного неподалеку от польско-белорусской границы.

Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
И о чем сейчас договариваются Минск и Брюссель

«Смерть мужчины произошла вследствие удушья, возникшего в состоянии сильного алкогольного опьянения на фоне закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя», — пояснил зампрокурора.

В то же время Домбек констатировал, что в ходе вскрытия на теле не было выявлено следов механических повреждений, что, в свою очередь, исключает версию о смерти насильственным путем. Тем не менее, уголовное дело по данному факту завели по статье «Непредумышленное причинение смерти», уточнил юрист.

Ранее, 17 декабря, сообщалось о польском солдате Эмиле Чечкове, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. Уточнялось, что военнослужащий сделал это из-за категорического несогласия с политикой Польши относительно миграционного кризиса в целом, а также регулярной практикой негуманного обращения с беженцами на польско-белорусской границе.

18 декабря прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в РБ Чечкова. Отмечалось, что польскому военному за его побег может грозить до 10 лет тюрьмы.

Между тем, сам Чечков в интервью белорусскому телеканалу заявил, что лично был свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые хотели оказать помощь мигрантам с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале прошлого месяца, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе республики с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее все беженцы были перемещены с границы в логистический центр «Брузги», предоставленный белорусской стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021