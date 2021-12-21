Польский военный умер на границе с Белоруссией из-за алкоголя

На границе с Белоруссией умер польский военнослужащий. Причиной его смерти стал алкоголь. Об этом 21 декабря сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек.

По его словам, генпрокуратура Польши в настоящее время проводит расследование по факту смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря, расположенного неподалеку от польско-белорусской границы.

«Смерть мужчины произошла вследствие удушья, возникшего в состоянии сильного алкогольного опьянения на фоне закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя», — пояснил зампрокурора.

В то же время Домбек констатировал, что в ходе вскрытия на теле не было выявлено следов механических повреждений, что, в свою очередь, исключает версию о смерти насильственным путем. Тем не менее, уголовное дело по данному факту завели по статье «Непредумышленное причинение смерти», уточнил юрист.

Ранее, 17 декабря, сообщалось о польском солдате Эмиле Чечкове, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. Уточнялось, что военнослужащий сделал это из-за категорического несогласия с политикой Польши относительно миграционного кризиса в целом, а также регулярной практикой негуманного обращения с беженцами на польско-белорусской границе.

18 декабря прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в РБ Чечкова. Отмечалось, что польскому военному за его побег может грозить до 10 лет тюрьмы.

Между тем, сам Чечков в интервью белорусскому телеканалу заявил, что лично был свидетелем того, как его сослуживцы на границе убили двух волонтеров, которые хотели оказать помощь мигрантам с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале прошлого месяца, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе республики с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее все беженцы были перемещены с границы в логистический центр «Брузги», предоставленный белорусской стороной.