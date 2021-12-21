Спасательную операцию по поиску катера с людьми прекратили в Приморье

В Приморском крае завершили активную фазу поиска катера с людьми, который пропал в Уссурийском заливе еще 16 декабря. Оповещение о попутном поиске будет передаваться всем проходящим морским судам.

Информация о пропавших поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 17 декабря. Заявитель сообщил, что мужчина 1975 года рождения на личном катере вышел в Уссурийский залив, вскоре судно потеряло ход в районе острова Рейнеке. Сообщалось, что вместе с мужчиной на катере находился еще один человек. В поисковой операции задействовали вертолет Ми-8, самолет Ан-26, спасательное судно «Светломор-3», а также катер Пограничного управления ФСБ РФ. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За четыре дня спасатели осмотрели акватории залива Петра Великого, в том числе острова Рейнеке, Рекорда и Аскольд. Всего осмотрено около 29 тыс. кв. км акватории и 110 кв. км береговой черты. Поиски результатов не дали.

Всем морским судам, проходящим в заливе, будет регулярно подаваться оповещение о попутном поиске катера. Спасатели отмечают, что сезон навигации маломерных судов в регионе закрыт. Владелец катера вышел в море, пренебрегая правилами безопасности.