Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Авто
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Авто
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Сюжет:

Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятибалльные пробки образовались в Москве во вторник, 21 декабря, уже в 16:00, в ближайшее время движение также будет затруднено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

Морозная хватка: в столице задержали или отменили почти 300 авиарейсов
С какими еще неудобствами столкнулись россияне из-за сильнейшего за 72 года снегопада

«Движение на 16 часов 9 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью — 22 км/ч, автобусы — 27 км/ч. Сейчас время в пути на личных автомобилях увеличено. Если едете из центра при средней поездке в 20 км, то закладывайте больше времени на дорогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 17:30 водители потратят в пути на 10% или 7 минут больше времени, а с 17:30 до 18:30 — на 35%, в среднем на 25 минут дольше. С 18:30 до 19:30 — на 45%, или на 35 минут дольше.

В центре быстрее всего передвигаться на метро, посоветовали в дептрансе.

Ранее во вторник в Гидрометцентре сообщили, что в столице 21 декабря ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Днем в Москве прогнозируется от –16 до –18 градусов, ночью — похолодание до –24 градусов.

30 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает волна холода. Синоптик пояснил, что в Московском регионе холод в течение недели будет сопровождаться ветром до 5–10 м/с, небольшим снегом и облачностью, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров, на 7–8 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021