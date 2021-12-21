Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Девятибалльные пробки образовались в Москве во вторник, 21 декабря, уже в 16:00, в ближайшее время движение также будет затруднено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«Движение на 16 часов 9 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью — 22 км/ч, автобусы — 27 км/ч. Сейчас время в пути на личных автомобилях увеличено. Если едете из центра при средней поездке в 20 км, то закладывайте больше времени на дорогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 17:30 водители потратят в пути на 10% или 7 минут больше времени, а с 17:30 до 18:30 — на 35%, в среднем на 25 минут дольше. С 18:30 до 19:30 — на 45%, или на 35 минут дольше.

В центре быстрее всего передвигаться на метро, посоветовали в дептрансе.

Ранее во вторник в Гидрометцентре сообщили, что в столице 21 декабря ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Днем в Москве прогнозируется от –16 до –18 градусов, ночью — похолодание до –24 градусов.

30 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает волна холода. Синоптик пояснил, что в Московском регионе холод в течение недели будет сопровождаться ветром до 5–10 м/с, небольшим снегом и облачностью, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров, на 7–8 градусов.