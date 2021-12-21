Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в преддверии новогодних праздников призвала отказаться от проведения мероприятий в закрытых помещениях или свести их к минимуму. Об этом она заявила 21 декабря на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Главное, в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи», — заявила глава Роспотребнадзора.

Свое мнение по этому вопросу также высказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в период новогодних праздников.

«Особое внимание уделите, пожалуйста, объемам тестирования. Они не должны снижаться в предстоящие праздники, проработайте этот вопрос с регионами», — добавил глава правительства.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19 перед Новым годом власти объявят о них заранее.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Ранее, 30 ноября, Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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