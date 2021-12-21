В тамбовском университете рассказали о работе Центра дистанционного зондирования земли
В Тамбове Университет имени Державина — участник программы Минобрнауки «Приоритет 2030».
Учебное заведение реализует важный для региона проект: там открылся и работает Центр дистанционного зондирования земли. Студенты составляют карты для сельхозпроизводителей. Несколько раз в день они отправляют беспилотник на аэросъемку. Задача дрона — облететь деревни и снять сельхозпостройки.
«Несомненно, все наши стратегические проекты — это в области биотехнологии, химии, социально-образовательного проекта они связаны с экономикой нашего региона. Если взять агропромышленный комплекс, химическую отрасль нашего региона, то внутренний региональный продукт — это более 30% от этих отраслей, и все наши стратегические проекты так или иначе с этим связаны», — рассказал ректор университета Владимир Стромов.
Благодаря Центру зондирования пополняется геопортал Тамбовской области.
Помимо составления карт студенты прогнозируют зоны паводков.
В программе «Приоритет 2030» участвует 121 вуз страны.