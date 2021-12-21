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Выплаты «детям войны» увеличат в Красноярском крае

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Депутаты законодательного собрания Красноярского края поддержали увеличение выплат для «детей войны». В областном бюджете предусмотрели более 631 млн рублей на меру социальной поддержки.

Согласно поправкам в законопроект, красноярцы, которым к 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет или которые имеют статус «детей погибших защитников Отечества», с 1 января 2022 года будут получать 500 рублей ежемесячно. На данный момент размер выплаты составляет 400 рублей. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным законодательного собрания, в Красноярском крае проживают почти 109 тыс. «детей войны».

Ранее сообщалось, что депутаты партии «Справедливая России — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Предложение выдвинуто в связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей».

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