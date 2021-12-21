Путин рассказал о последствиях продвижения инфраструктуры НАТО

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового — до 5. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7–10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сообщил он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, подчеркнув, что это «серьезнейший вызов для России».

Ранее в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

Тогда же глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Штаты сформировали в Европе «многосферную бригаду», на вооружение которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

За день до этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.