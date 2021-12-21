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На Украине рассказали о готовящемся «ударе в спину» со стороны Запада

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США и страны Евросоюза (ЕС) могут нанести Украине «удар в спину» и начать с РФ переговоры, касающиеся европейской безопасности, а также принять важные решения, не учитывая интересы Киева. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил с каналом ICTV бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, видеозапись беседы размещена в YouTube.

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«В следующем месяце, в январе, с большой вероятностью начнется дискуссия по европейской безопасности между американцами, президентом РФ Владимиром Путиным, возможно европейскими лидерами, и нас там нет. И это второй случай после «Северного потока – 2» (российский трубопровод, достроен в сентябре 2021 года. — Ред.), когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование», — рассказал экс-глава МИД Украины.

Кроме того, Климкин пояснил, что Соединенные Штаты и РФ ведут подготовку «новой Ялтинской конференции», которая будет подобна встрече лидеров Советского Союза, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в 1945 году, на которой три страны согласовали установление нового миропорядка после завершения Второй мировой войны.

Подобная «дискуссия», по словам Климкина, станет «моментом истины» для страны. По этой причине киевским властям нужно стать одной из сторон в данных переговорах, заключил экс-министр.

Накануне представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Владимир Путин открыт для диалога с Владимиром Зеленским, но переговоры должны быть понятны, подготовлены и ориентированы на результат.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

В тот же день замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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