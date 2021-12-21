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Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России

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В России по итогам 2021 года объем рынка автомобильных запчастей для обслуживания находящихся в эксплуатации машин превысит отметку 2 трлн рублей. С таким прогнозом выступили эксперты маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru.

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Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 21 декабря, прогнозируемые показатели на треть превышают результаты 2020 года, когда рынок автозапчастей оценивался в 1,6 трлн рублей. В 2019 году он составлял 1,4 трлн рублей, а в 2014-м — 1 трлн рублей. Таким образом, за последние семь лет рынок автозапчастей вырос в два раза.

Отмечается, что рост продаж автозапчастей связан с ростом цен на детали, а также с продолжающимся устареванием российского автопарка. По итогам текущего года, средний возраст автомобиля в РФ предположительно составит более 14 лет, в 2020 году этот показатель достигал 13,6 лет, а в 2019-м — 13,4 лет.

1 сентября руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков рассказал, что в первый год после покупки автомобиля владельцу в среднем предстоит потратить порядка 300 тыс. рублей.

В сумму входят налог, бензин, дополнительное оборудование, покупка зимней резины, страховка и т.д.

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