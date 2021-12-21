Штормовое предупреждение на три дня объявили в Сочи

Обильные снегопады начались на территории Сочи. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 24 декабря.

21 и 22 декабря на территории Сочи ожидается очень сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, до вечера 22 декабря в горах Сочи выше 1000 м над уровнем моря сохранится высокая лавиноопасность. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Утром в Красной Поляне было зафиксировано 20 мм осадков. На дорогах в горном кластере задействовали 24 единицы снегоуборочной техники. Согласно прогнозам, до конца суток 24 декабря ожидается выпадение осадков и формирование смерчей над морем.

ГИБДД просит водителей соблюдать правила дорожного движения и выезжать в горный кластер только на зимних шинах.

С 22 по 27 декабря штормовое предупреждение объявлено на территории Приморского края. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7 градусов.