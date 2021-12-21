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Центр испытания катализаторов открылся в Омске

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В Омске открылся первый на территории РФ и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов «Газпром нефти» — «Селектум». Старт производству дал губернатор региона Александр Бурков.

«Этот проект очень значим для страны, так как будет обеспечивать в полном объеме катализаторами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70% до 100% катализаторов приобретается за рубежом. В связи с тем, что это — программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального», — сказал глава Омской области.

Как пишет ИА «Город55», центр «Селектум» стал первым объектом, запущенным в рамках национального проекта по созданию в России производства современных катализаторов. Предполагается, что ежегодная мощность завода составит 21 тыс. тонн современных каталитических систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив.

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