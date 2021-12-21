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Срок подачи заявок на конкурс News Photo Awards продлили до 7 января

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Агентство ТАСС продлевает срок подачи заявок на фотоконкурс News Photo Awards. A Changing World до 7 января 2022 года. Такое решение принято, чтобы к конкурсу успели присоединиться как можно больше профессиональных фотографов, сообщили во вторник в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

«Фотожурналисты более чем из 50 стран мира уже подали заявки, и количество присылаемых снимков растет с каждым днем, — отметил председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор. — Параллельно мы получаем много обращений от представителей СМИ с просьбой сдвинуть дедлайн подачи заявок». По его словам, для жюри важно, чтобы в проекте участвовало как можно больше достойных фоторепортеров и все они смогли побороться за ценные призы.

В этом году международное жюри определит лучшие работы в четырех номинациях: News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и образ жизни»), Нealthcare («Здравоохранение»), Environment («Окружающая среда»). В каждой номинации будут выбраны два победителя — в категориях за «Лучшую одиночную фотографию» и «Лучшую серию фотографий». Таким образом, победители получат восемь премий по $3 тыс. Лучшему снимку будет присужден Гран-при, его автор получит $10 тыс.

News Photo Awards. A Changing World — уже второй фотоконкурс, который организует и проводит информационное агентство России ТАСС. Темой первого конкурса в 2020 году стало преодоление пандемии коронавируса — Overcoming COVID. В жюри входят признанные специалисты в области фотожурналистики, среди них представили агентств AFP, DPA, Xinhua, Kyodo, EFE, Yonhap, ТАСС и другие. Голосование пройдет на платформе официального сайта конкурса в онлайн-формате. Победителей объявят в марте 2022 года в рамках проведения «Экспо-2020» в Дубае.

Участие в конкурсе бесплатное, свои работы может прислать любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ.

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