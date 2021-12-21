Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве

В Москве уровень заболеваемости COVID-19 снизился с прошлого пика на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вдвое. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник отметил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%. Кроме того, мэр заявил, что часть освобожденного коечного фонда остается в горячем резерве и модернизируется на фоне «тревожных сообщений по всему миру с «Омикроном». В настоящее время запас коечного фонда составляет 46% — около 13 тыс. коек.

Днем ранее Собянин заявил, что порядка 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с COVID-19, занимались самолечением. Он подчеркнул, что задача города — не доводить заболевшего до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, но люди должны обращаться к врачу, чтобы не попадать в больницы.

14 декабря Собянин сообщил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 млн жителей города. В тот же день сообщалось, что в Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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