Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего многоквартирного дома в Нерюнгринском районе Якутии. Во время тушения обнаружено тело одного погибшего.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме в поселке Золотник. На момент прибытия пожарных огонь охватил квартиру на втором этаже. Огнем повреждены вещи в квартире на общей площади 12 кв. м. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В ликвидации горения задействованы семь человек и две единицы техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Магадане. Огонь охватил площадь 80 кв. м, в доме произошло обрушение кровли. Во время разведки найдено тело одного погибшего. Второй погибший обнаружен при разборе завалов.