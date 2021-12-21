Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутии
Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего многоквартирного дома в Нерюнгринском районе Якутии. Во время тушения обнаружено тело одного погибшего.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме в поселке Золотник. На момент прибытия пожарных огонь охватил квартиру на втором этаже. Огнем повреждены вещи в квартире на общей площади 12 кв. м. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.
В ликвидации горения задействованы семь человек и две единицы техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Магадане. Огонь охватил площадь 80 кв. м, в доме произошло обрушение кровли. Во время разведки найдено тело одного погибшего. Второй погибший обнаружен при разборе завалов.