Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину

Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Об этом 21 декабря сообщила на своем сайте американская газета New York Times.

Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам со стороны России. Западные специалисты намерены защищать энергосети и банковские системы украинского государства.

Прибытие западных специалистов на Украину, как и их вылет из родных стран, не афишировался.

В начале ноября президент США Джо Байден рассказал, что действия Вашингтона против хакеров из группировки REvil — иллюстрация того, о чем он предупреждал президента РФ Владимира Путина.

Тогда же министерство юстиции США предъявило обвинения 28-летнему гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством. Кроме того, власти США приняли меры и в отношении соратника Васинского — 22-летнего российского хакера Евгения Полянина.

По данным американской стороны, Васинский совершил около 2,5 тыс. атак, используя специальные программы-вымогатели, получив средства в размере $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем.

США считают, что якобы Васинский и его сообщники написали вредоносное программное обеспечение, впервые применив его в апреле 2019 года и регулярно обновляя его. Жертвами ПО стали 10 американских компаний в восьми штатах, названия которых не сообщаются.