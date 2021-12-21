Свыше 12 тыс. новогодних подарков вручат жителям Сочи

Больше 12 тыс. новогодних подарков вручат жителям Сочи в предпраздничные дни. Адресные поздравления получат горожане, нуждающиеся в особой заботе.

Подарки подготовили сотрудники управления социальной защиты населения, администраций районов и депутаты городского собрания. Презенты будут вручены в том числе в рамках госпрограммы «Дети Кубани» и ежегодной новогодней акции «Игрушка от волшебника». Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Для детей, которые перед праздниками оказались в больницах, поздравления организуют артисты дома культуры «Юбилейный». Очные и дистанционные мероприятия запланированы в культурно-досуговых учреждениях Сочи. В парке «Ривьера» впервые откроют резиденцию Снегурочки. Украшение новогодней пальмы в парке будет посвящено борьбе с пандемией.