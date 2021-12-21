В Сербии «Спутник V» признали самой эффективной вакциной против «Омикрон»-штамма

Исследования, проведенные в Европе и в Африке, показали, что российская вакцина «Спутник V» наиболее эффективна в борьбе с новой мутацией коронавируса — «Омикрон»-штаммом. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

«Ожидаемая эффективность после бустер-дозы «Спутника V» против «Омикрона» может быть выше 80%», — добавил Попович, сославшись на данные Центра им. Гамалеи, а также на исследования, проведенные в текущем месяце в Европе и Африке.

Также он отметил, что в самой Сербии омикрон-штамм пока не выявлен, передает его слова ТАСС.

1 сентября сообщалось, что Сербия произвела более 500 тыс. доз «Спутника V». Тогда министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович допустил, что правительство и президент Сербии могут принять решение о возможном экспорте производимой в стране вакцины от COVID-19.

Производство российского препарата на площадках сербского института «Торлак» началось 4 июня.

12 июля заместитель министра здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек рассказал, что «Спутник V» вызвал наименьшее число побочных эффектов среди препаратов, используемых для вакцинации в Сербии. В то же время Джерлек не смог уточнить, какое количество граждан Сербии привились именно «Спутником V», однако отметил повышенный интерес к препарату. По его словам, это примерно до 25% от всех вакцинированных.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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