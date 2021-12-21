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Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России

Мантуров прокомментировал идею ограничить дилерскую наценку при продаже авто

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 21 декабря прокомментировал идею ограничить 10-процентную максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин.

По словам министра, ведомство ведет работу с автодилерами «в ручном режиме». Мантуров также отметил, что Минпромторг рекомендует, а автопроизводители уже сами решают с дилерами вопрос о том, чтобы «они не накручивали лишнего для цен потребителя».

«Ограничения мы не вводим. Мы рекомендуем», — разъяснил он.

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Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что Минпромторг выступил с предложением ограничить 10-процентную максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса.

Отмечалось, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

Согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в РФ дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в I квартале 2022 года.

9 декабря эксперты «Авито Авто» опубликовали результаты опроса, отображающего, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

Так, повышение цен как решающий фактор при изменении планов на покупку машины отметили 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

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