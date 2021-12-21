Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в хищении 21 млн рублей ректора Шанинки Зуева

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и постановил оставить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил «Известиям» адвокат ректора Шанинки Сергей Севрук.

Информацию о том, что Зуев останется в СИЗО, подтвердил и юрист Дмитрий Кравченко.

В соответствие с решением Тверского суда Москвы от 3 декабря Зуев останется в СИЗО до 7 марта 2022 года.

Жалобу на решение суда адвокаты Зуева решили подать после слов президента РФ Владимира Путина. 9 декабря российский лидер на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не видит оснований для того, чтобы держать ректора вуза под стражей.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также бывшая замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и экс-заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, 25 ноября суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Зуеву предъявили 19 октября.

Ракову арестовали 7 октября по делу о хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ей и Заку 19 ноября предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).