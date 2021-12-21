Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Экономика
Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в хищении 21 млн рублей ректора Шанинки Зуева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и постановил оставить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил «Известиям» адвокат ректора Шанинки Сергей Севрук.

Информацию о том, что Зуев останется в СИЗО, подтвердил и юрист Дмитрий Кравченко.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

В соответствие с решением Тверского суда Москвы от 3 декабря Зуев останется в СИЗО до 7 марта 2022 года.

Жалобу на решение суда адвокаты Зуева решили подать после слов президента РФ Владимира Путина. 9 декабря российский лидер на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не видит оснований для того, чтобы держать ректора вуза под стражей.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также бывшая замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и экс-заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, 25 ноября суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Зуеву предъявили 19 октября.

Ракову арестовали 7 октября по делу о хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ей и Заку 19 ноября предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021