Два человека погибли при пожаре в частном доме в Магадане

Тела двух человек обнаружили в сгоревшем частном доме в Магадане. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.

Пожар произошел утром 21 декабря на улице 2-й Транзитной. По данным МЧС, огонь охватил здание площадью 80 кв. м, произошло обрушение крыши и выгорание стен. Также огонь уничтожил вещи и мебель в доме.

В ходе разведки было обнаружено тело мужчины. Второго погибшего нашли после ликвидации пожара при разборе завалов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В тушении пожара участвовали 27 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания будут установлены специалистами органов дознания и испытательной пожарной лаборатории.

20 декабря сообщалось о пожаре в строящемся двухэтажном здании в поселке Красная Поляна в Краснодарском крае. При возгорании погибли два человека.