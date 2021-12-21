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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Магадане

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Тела двух человек обнаружили в сгоревшем частном доме в Магадане. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.

Пожар произошел утром 21 декабря на улице 2-й Транзитной. По данным МЧС, огонь охватил здание площадью 80 кв. м, произошло обрушение крыши и выгорание стен. Также огонь уничтожил вещи и мебель в доме.

В ходе разведки было обнаружено тело мужчины. Второго погибшего нашли после ликвидации пожара при разборе завалов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В тушении пожара участвовали 27 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания будут установлены специалистами органов дознания и испытательной пожарной лаборатории.

20 декабря сообщалось о пожаре в строящемся двухэтажном здании в поселке Красная Поляна в Краснодарском крае. При возгорании погибли два человека.

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