В Москве открылся 21-й детский технопарк

В столице открылся 21-й детский технопарк, он стал вторым на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) и вторым, открытым в Москве с начала месяца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте mos.ru во вторник, 21 декабря.

Курировать детский технопарк будет факультет информационных технологий вуза. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, для обучения в технопарке доступно девять лабораторий, в том числе лаборатории нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров.

«Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности», — рассказала она.

В лаборатории виртуальных тренажеров дети разработают технические устройства и приложения на основе технологий дополненной реальности, которые могут применяться в образовании и промышленности. На занятиях в лаборатории цифровой моды школьникам предложат создать умную одежду — со встроенными датчиками и сенсорами для контроля показателей здоровья или возможностью подзарядки телефона. Также они получат навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования, использования VR- и AR-технологий в конструировании.

В лаборатории высокотехнологического швейного производства детям предлагают освоить микропроцессорные автоматы с программным управлением. Направление социального программирования посвящено мультимедийным технологиям, например в написании сценариев к видеороликам или создании фильмов и подкастов на социальные темы.

Лаборатория изготовления прототипов и реверсивного инжиниринга создана для осваивания применения 3D-печати, компьютерного моделирования и анализа в промышленности, научных исследованиях, реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов.

Посетители лаборатории нейронных сетей узнают, как проводятся социальные исследования с использованием технологий ИИ, машинного обучения и анализа больших данных. А участники программ нейрокомпьютерных интерфейсов разработают нейроинтерфейсы для детей с особенностями здоровья.

В новом детском технопарке РГСУ также работают лаборатории информационной безопасности и схемотехники.

Первый детский технопарк на базе РГСУ заработал в декабре 2017 года. Он специализируется на информационных технологиях, промышленном дизайне, видеопроизводстве, технологиях виртуальной и дополненной реальности.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.