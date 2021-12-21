Аномальное похолодание прогнозируют в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют аномальное похолодание в ближайшие дни в Хабаровском крае. На территории Хабаровска температура упадет до –33 градусов.

Понижение температурного фона прогнозируется с 23 по 27 декабря. Об этом сообщает ИА AmurMedia. В Хабаровске и на юге региона среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов.

Из-за резкого похолодания специалисты прогнозируют вероятные аварийные ситуации на объектах ЖКХ. Также возрастает риск получения гражданами обморожений. Из-за повышения нагрузки на электрические сети и использования приборов отопления может увеличиться количество пожаров.

В Приморском крае из-за похолодания с 22 по 27 декабря объявлено штормовое предупреждение. В северной части региона температура опустится до –43 градусов.