Фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» получил премию Russian Event Awards

Фестивалю «Мичуринские яблони в цвету», который прошел в мае в Тамбовской области, присудили Гран-при X Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Его отметили в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Программа включала мастер-классы по садоводству, концерт и конкурсы. Посетители могли познакомиться с последними достижениями мичуринских селекционеров.

Врио главы администрации региона Максим Егоров отметил, что эта награда позволит войти в Национальный календарь событий 2022 года, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Всего в финал конкурса вышли 249 проектов из 59 регионов.

Подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель» стал лауреатом Russian Event Awards. Он проводится с 2017 года в Орехово-Зуевском округе, в деревне Степановка. Гости принимают участие в русских народных играх, посещают мастер-классы, покупают продукцию из хмеля и слушают лекции об истории гуслицкого хмелеводства. В этом году на фестивале устроили реконструкцию свадьбы XIX века.