Жители Курильских островов ощутили землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов. Подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска, а также сел Малокурильское и Крабозаводское.

Магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг находился в 35 км к юго-востоку от Южно-Курильска и залегал на глубине 100 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Ощущаемость землетрясения в населенных пунктах составила до 3 баллов. По предварительной оценке, пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона провели осмотр зданий и сооружений.

15 декабря землетрясение ощутили жители Иркутска и Ангарска. Подземные толчки были зарегистрированы утром этого же дня в акватории Байкала в 22 км от населенного пункта в Бурятии.