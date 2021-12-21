Пожар вспыхнул в казарме на территории войсковой части в Новой Москве

Два этажа казармы горят в войсковой части в Новой Москве в поселке Мосрентген. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».

Возгорание возникло между седьмым и восьмым этажами. Огнем охвачено 30 кв. м., пожар начался в лифтовой шахте.

На место следуют спасатели, людей вывели из здания.

Ранее в этот день вспыхнул пожар в гипермаркете «Лента» в Томске. У здания частично обрушилась кровля. Были эвакуированы 200 человек. Позже стало известно, что пожар привел к взрывам пиротехники, пострадавших не было. Возгорание удалось локализовать на площади 3,5 тыс. кв. м.