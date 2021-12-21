Пять жителей Хабаровского края за сутки пострадали из-за мошенников

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано пять случаев дистанционного мошенничества. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Хабаровске 48-летний мужчина планировал получить доход от биржевых торгов. Потерпевший зарегистрировался на одном из сайтов и перечислил средства на указанный счет. Сумма ущерба составила около 160 тыс. рублей. Еще одно заявление поступило от 21-летнего хабаровчанина. Молодой человек хотел приобрести аккаунт в компьютерной игре и перечислил «продавцу» 136 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

61-летней жительнице Хабаровска поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы получили в распоряжение персональные данные женщины и в любой момент могут похитить ее накопления. Потерпевшая перевела на «безопасные счета» 435 тыс. рублей.

В Хабаровском и Ванинском районах жертвами злоумышленников стали две пенсионерки. В общей сложности они лишились свыше 500 тыс. рублей, предоставив мошенникам свои персональные данные.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».