Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Экономика
Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

Пять жителей Хабаровского края за сутки пострадали из-за мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано пять случаев дистанционного мошенничества. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Жизненный сценарий: мошенники выбирают жертв по хештегам в соцсетях
Эксперты советуют не заниматься овершерингом и вести нейтральные аккаунты

В Хабаровске 48-летний мужчина планировал получить доход от биржевых торгов. Потерпевший зарегистрировался на одном из сайтов и перечислил средства на указанный счет. Сумма ущерба составила около 160 тыс. рублей. Еще одно заявление поступило от 21-летнего хабаровчанина. Молодой человек хотел приобрести аккаунт в компьютерной игре и перечислил «продавцу» 136 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

61-летней жительнице Хабаровска поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы получили в распоряжение персональные данные женщины и в любой момент могут похитить ее накопления. Потерпевшая перевела на «безопасные счета» 435 тыс. рублей.

В Хабаровском и Ванинском районах жертвами злоумышленников стали две пенсионерки. В общей сложности они лишились свыше 500 тыс. рублей, предоставив мошенникам свои персональные данные.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021