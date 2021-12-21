В ОНФ рассказали о воплощении в жизнь экологических инициатив

Благодаря работе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) удалось воплотить в жизнь ряд экологических и патриотических инициатив. Об этом 21 декабря рассказала депутат Госдумы от партии «Единая Россия», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Одно из предложений касается того, чтобы деньги, уплаченные за негативное воздействие на окружающую среду не «растворялись» в консолидированных бюджетах, а направлялись именно на природоохранные мероприятия.

«Нам удалось реализовать наши предложения в конкретный законопроект, связанный с «окрашиванием» платежей за нанесенный ущерб. Уже буквально сегодня в третьем чтении в думе он будет принят», — сообщила она.

Цунаева отметила, что по инициативе ОНФ также подготовлены рекомендации и будут внесены законопроекты, которые позволят наносить границы зеленых щитов на карты регионов. Кроме того, по словам депутата, готовится законопроект об общественных инспекторах, которые будут смотреть за состоянием лесов, поддержана инициатива ОНФ об увеличении перечня городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».

Еще одна тема, которую курирует движение, — лесные пожары.

«Мы вместе с общественными инспекторами били тревогу, проводили экспертные совещания о криминализации этой отрасли, в итоге принято одно из решений, предложенных нами, — запрет продажи леса-кругляка с 1 января 2022 года», — заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Также Цунаева сообщила, что движение дало ответ на случаи осквернения Вечных огней.

«В ответ на акты вандализма мы вместе с правительством Москвы, АО «Мосгаз» запустили уникальный проект «Вечный огонь в нашем сердце». <...> Мы провели детский конкурс, торжественные церемонии на Вечных огнях. Будем продолжать этот проект, тем более, что теперь у нас есть еще одна задача, связанная с проблемой поставок и оплаты газа, эксплуатации технического оборудования, чтобы Вечные огни не гасли», — рассказала депутат.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря деятельности ОНФ результативность работы органов власти находится под контролем. Дополнительные выплаты врачам, организация бесплатного питания для учеников начальных классов, введение института экологических инспекторов, а также поддержка волонтерского движения, по словам президента, относятся к числу ключевых инициатив ОНФ. Как сообщил российский лидер, проект #МыВместе, который позволил консолидировать граждан в борьбе с пандемией коронавируса, также был успешно реализован благодаря этой организации.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля. По его словам, движение позволяет главе государства получать независимую объективную информацию из первых уст.

Днем ранее руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал «Известиям» об инициативах ОНФ. Так, фельдшерско-акушерские пункты в 2022 году могут получить право на продажу лекарств, в охране школ планируют задействовать Росгвардию, а пожилых людей с деменцией хотят снабдить браслетами с информацией о владельце.