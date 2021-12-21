Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе

Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 декабря.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр отметил, что на учениях НАТО отрабатываются способы применения коалиционных группировок против России с участием военных Грузии, Молдавии и Украины.

«Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности», — пояснил он.

Шойгу также заявил, что США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России, а в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады американских вооруженных сил.

Ранее в этот день Путин заявил, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.

17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова начать переговоры с США по гарантиям безопасности. МИД РФ, в свою очередь, опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из проектов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

При этом представитель администрации США Дженнифер Псаки отметила, что без мнения партнеров предложения Москвы Вашингтон рассматривать не будет.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса, является неприемлемой угрозой для безопасности.