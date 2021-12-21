Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Экономика
Аренда жилья около горнолыжных курортов достигла 150 тыс. рублей в сутки
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 декабря.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр отметил, что на учениях НАТО отрабатываются способы применения коалиционных группировок против России с участием военных Грузии, Молдавии и Украины.

«Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности», — пояснил он.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

Шойгу также заявил, что США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России, а в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады американских вооруженных сил.

Ранее в этот день Путин заявил, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.

17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова начать переговоры с США по гарантиям безопасности. МИД РФ, в свою очередь, опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из проектов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

При этом представитель администрации США Дженнифер Псаки отметила, что без мнения партнеров предложения Москвы Вашингтон рассматривать не будет.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса, является неприемлемой угрозой для безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021