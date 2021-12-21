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Путин напомнил США, что России «отступать некуда»

Путин: США должны понять, что России некуда отступать
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Соединенные Штаты должны понять отсутствие возможности у России отступать с учетом планов американцев на Украине. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

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«То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать — это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — сказал глава государства.

Ранее во вторник Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По словам дипломата, сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день в США заявили, что Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Без мнения партнеров инициативы РФ не будут рассматриваться, отметили в американской администрации.

Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми. США пока ответа России не дали.

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